На Северном Кавказе недовольны «коронавирусным» полицейским произволом

Лидия Мартынова

Прокуратура Краснодарского края должна пересмотреть протоколы о штрафах за нарушение самоизоляции, выписаннные кубанскими полицейскими, считает адвокат из Сочи Сергей Костюк.

Костюк имеет в виду документ президиума Верховного Суда России (ВС) «Обзор по отдельным вопросам судебной практики,связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», выпушенный 21 апреля. В данном документе ВС дал разъяснение, в каких случаях закон позволяет наказывать граждан за нарушение самоизоляции. ВС признал право региональных властей на самостоятельные меры по борьбе с коронавирусом — включая право на наложение наказаний на физические и юридические лица.

При этом в документе сказано:

«Необходимо иметь в виду, что наказание должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами».

По мнению Костюка, документ ВС направлен против самоуправства полицейских в регионах России.

«Теперь прокуратура должна блюсти свою репутацию и начать опротестовывать эти решения, и вышестоящие суды должны гораздо более дифференцированно оценивать обстоятельства нахождения на улице человека и штрафовать по 20.6.1 КоАП или прекращать производство по административному делу. Многих людей оштрафовали без достаточных оснований. Сотрудники полиции гребли всех под одну гребёнку. А людям зачастую было необходимо купить лекарства, которых не было в близлежащих аптеках, и им приходилось идти далеко от дома», — сказал Костюк.

Он с начала апреля как адвокат выявляет противоправные действия полиции в Краснодарском крае, проводит в общественных местах Сочи адвокатские рейды по выявлению недобросовестных полицейских. Костюк призывает кубанцев, которые, как они считают, были незаконно наказаны за нарушение самоизоляции, обращаться к адвокатам. Костюк сожалеет, что большинство кубанцев обладают низкими правовыми знаниями и к адвокатам не ходят, так как ранее адвокатов видели только в кинофильмах или читали о них в книгах.

Всего с конца марта общая сумма «самоизоляционных» штрафов на Кубани превысила 20 млн рублей. Губернатор края Вениамин Кондратьев заявил, что взысканные штрафы пойдут на помощь медикам и малоимущим гражданам.

«Введенные властями Краснодарского края ограничения не соответствуют российскому законодательству в целом. Власти Кубани не совсем верно трактуют федеральные законы», — считает Костюк.

ИА Newstes напоминает, 31 марта правительство Кубани ввело строгий карантин для всех жителей края. В других регионах в то же самое время карантин ввели только для заболевших и потенциально инфицированных. Остальным гражданам в регионах рекомендовали самоизоляцию, а не карантин. При этом власти края разрешили кубанцам покидать места проживания в ряде исключительных случаев: для обращения за медицинской помощью, поездок на работу, если работодатель не перевел сотрудников на «удаленку», ухода за родственниками, походов в магазин, если в шаговой доступности нет необходимых товаров итд. Если нет иных доступных автотрасс, кубанским водителям разрешили транзитный проезд по населенным пунктам края — при наличии пропусков. Однако на местах, как передают кубанские СМИ, граждане часто стали жаловаться на то, что полиция в ряде случаев останавливает и штрафует каждого, кто попадается правоохранителям на улице.

Кубанские коллеги Костюка просят правительство России в период пандемии распространить на частные адвокатские кабинеты налоговые льготы. Судебные защитники жалуются, что пандемия снизила число клиентов: в частности, из-за карантина стало труднее помогать доверителям из других городов и регионов России. При этом прежние налоговые обязательства адвокатов не отменены. С 1 января 2020 года держатели адвокатских кабинетов обязаны до июля уплатить НДФЛ за прошлый год, а потом ещё и за первое полугодие текущего года.

ВС не считает пандемию коронавируса обстоятельством непреодолимой силы, которое бы отменило прежние налоговые или кредитные обязательства граждан. Без нормальной работы адвокатов, говорят кубанские судебные защитники, граждане рискуют лишиться гарантированного Конституцией России права на защиту своих прав в суде. Адвокаты отмечают, многие находящиеся в судах Кубани уголовные и гражданские дела возбуждены с привлечением административного ресурса и безусловно требуют привлечения не зависимых от суда адвокатов. Аналогичная ситуация — незаконные увольнения и сокращения работников в период пандемии, когда уволенному гражданину требуется помощь адвоката. ИА Newstes напоминает, в начале апреля президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин указали на недопустимость данных мер работодателей.

То что карантинные меры правительства России — не повод для правоохранительных органов нарушать права граждан, заявил накануне республиканский омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цгаев.

«При реализации данных норм огромное значение имеют конечно же пределы их применения. Для любых ограничений прав и свобод всегда есть конституционные рамки. Основные права и свободы человека и гражданина, такие как право на жизнь, право на достоинство личности, защита от пыток, насилия, от медицинских и научных опытов, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, свобода совести и свобода вероисповедания, на жилище, на судебную защиту, на получение квалифицированной юридической помощи, помощью адвоката (защитника), не должны нарушаться ни при каких условиях. И эти положения требуют от представителей органов власти и правоохранительных органов внимательного отношения к применению мер ответственности, но вместе с тем, никак не позволяют гражданам игнорировать меры безопасности, предусмотренные введенным режимом повышенной готовности», — сказал Цгаев.

В ряде регионов соблюдение самоизоляции фиксируют по баллам — как автомобильные пробки. С 23 апреля в соседнем с Кубанью Ставропольском крае фиксируется самый низкий режим самоизоляции. В Пятигорске, несмотря на то, что там фактически введена чрезвычайная ситуация, улицы полны людей. В Ставрополе режим самоизоляции всего составил 2,2 балла. В Ессентуках и Кисловодске наивысшие показатели по самоизоляции составили 3 и 3,1 балла. По данным на сегодня, 24 апреля, в Ставрополе полицией задержаны более 700 нарушителей самоизоляции, на них выписаны штрафы. В Кабардино-Балкарии глава райцентра Прохладный 21 апреля санкционировал в городе проведение субботника. Благоустройство города взяли на себя волонтеры из местной организации «Цветущий сад». Местная жительница сняла субботник на камеру телефона и отправила видеозапись в полицию — как факт намеренного нарушения режима самоизоляции. 24 апреля стало известно, что фактом субботника в Прохладном занялись в Генпрокуратуре России.

Крайнее недовольство граждан вызывают «экстраординарные» предложения чиновников вроде того, что выдвинула член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Светлана Маковецкая. Она хочет, чтобы жители многоквартирных домов по всей России выходили из дома согласно особому графику. Составлять графики должны специально назначенные старшие по подъезду или дому. Маковецкая добивается, чтобы данное нововведение, которое иначе как полицейщиной и не назовешь, было закреплено правительством России и распространено на все регионы.

Накануне на Кубани произошел дикий юридический казус. Жителя Щербиновского района края суд признал невменяемым за клевету в соцсетях на двух сотрудников краевого ГУМВД. В начале апреля суд приговорил кубанца к принудительному лечению в психбольнице и при этом после оглашения приговора оставил на свободе. Госпитализироваться в психлечебницу кубанец не стал, благо в его районе нет соответствующих специальных больниц. На днях он получил повестку, что должен самостоятельно лечь в психбольницу, расположенную в Кущевском районе Кубани. Кубанец заявил местным правозащитникам, что власти его вынуждают к нарушению карантина, который он соблюдает как добропорядочный гражданин.

Северо-Кавказская редакция ИА Newstes