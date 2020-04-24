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На сколько России хватит денег, спрогнозировали аналитики немецкого банка

На сколько России хватит денег, спрогнозировали аналитики немецкого банка

По прогнозам немецких аналитиков банка Deutsche Bank, ликвидных резервов ФНБ (Фонд национального благосостояния) России хватит на 2 года, с условием, что российская нефть марки „Urals“ в этот период будет стоить 15 долларов за баррель.

Такая оценка дана в экономическом обзоре экспертов Deutsche Bank Петра Сидорова и Кристиана Ветошки, от 23 апреля.

Аналитики подсчитали, что текущий размер ФНБ составляет порядка 120 миллиардов долларов после того как Минфин в апреле приобрёл контрольный пакет Сбербанка у Центрального Банка за 28 млрд долларов. Учитывая текущие обменные курсы, ликвидная часть ФНБ равна примерно 9 трлн рублей.

Страны ОПЕК+ шестого марта текущего года не смогли прийти к соглашению об изменении параметров договора по сокращению добычи „черного золота“, ни о его продлении. Поэтому с 1 апреля ограничения на добычу нефти в странах-участницах прежнего альянса были сняты. Результатом стал обвал на нефтяном рынке, который совпал с резким падением спроса из-за пандемии СOVID-19. 

12 апреля ОПЕК + удалось договориться о сокращении добычи нефти в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Во втором полугодии 2020 года на 7,7 миллиона баррелей и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

По оценке, министра финансов России Антона Силуанова, которое он озвучил ранее, объем ФНБ к концу текущего года составит 7 триллионов рублей. Цены на нефть в $20 позволят исполнять все обязательства госбюджета в ближайшие 5 лет, считает глава ведомства, пишет РБК.

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# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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