На сколько России хватит денег, спрогнозировали аналитики немецкого банка

Вадим Карасев

По прогнозам немецких аналитиков банка Deutsche Bank, ликвидных резервов ФНБ (Фонд национального благосостояния) России хватит на 2 года, с условием, что российская нефть марки „Urals“ в этот период будет стоить 15 долларов за баррель.

Такая оценка дана в экономическом обзоре экспертов Deutsche Bank Петра Сидорова и Кристиана Ветошки, от 23 апреля.

Аналитики подсчитали, что текущий размер ФНБ составляет порядка 120 миллиардов долларов после того как Минфин в апреле приобрёл контрольный пакет Сбербанка у Центрального Банка за 28 млрд долларов. Учитывая текущие обменные курсы, ликвидная часть ФНБ равна примерно 9 трлн рублей.

Страны ОПЕК+ шестого марта текущего года не смогли прийти к соглашению об изменении параметров договора по сокращению добычи „черного золота“, ни о его продлении. Поэтому с 1 апреля ограничения на добычу нефти в странах-участницах прежнего альянса были сняты. Результатом стал обвал на нефтяном рынке, который совпал с резким падением спроса из-за пандемии СOVID-19.

12 апреля ОПЕК + удалось договориться о сокращении добычи нефти в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Во втором полугодии 2020 года на 7,7 миллиона баррелей и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

По оценке, министра финансов России Антона Силуанова, которое он озвучил ранее, объем ФНБ к концу текущего года составит 7 триллионов рублей. Цены на нефть в $20 позволят исполнять все обязательства госбюджета в ближайшие 5 лет, считает глава ведомства, пишет РБК.

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