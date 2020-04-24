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На Украине выявили 477 случаев заражения коронавирусом

На Украине выявили 477 случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото

РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом на Украине выросло на 477, до 7647, за сутки умерли 6 человек, всего жертв - 193, выздоровели - 601 - Минздрав

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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