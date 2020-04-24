Названа причина самой массовой расправы в истории Канады

Вадим Карасев

Фото: Tim Krochak / Reuters

Устроивший 20 апреля самую массовую расправу в истории Канады стрелок Габриэль Вортман перед этим поругался с девушкой, оставшейся в живых после нападения. Причину назвал источник в полиции газете The Telegraph.

Источник подтвердил, что массовое убийство в провинции Новая Шотландия состоялось из-за ссоры влюбленной пары. Известно, что более подробная информация будет представлена на пресс-конференции, которая состоится 24 апреля.

О том, что в канадском городе произошла массовая стрельба, сообщалось 20 апреля, погибло 23 человека. Вортман открыл огонь по местным жителям в Портапике и в других местах по всей провинции Новая Шотландия. В полиции заявили, что преступник не был их сотрудником, хотя и был одет в полицейскую форму.

Правоохранительные органы считают, что выбор жертв кажется случайным: многие погибшие даже не были знакомы с Вортманом. Местные жители рассказали, что никогда не общались с ним близко, и никто не замечал за ним каких-либо странностей. Его резиденцию в Портапике описали как «большой одинокий дом».