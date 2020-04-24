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Названы последствия снижения ключевой ставки для рубля

Названы последствия снижения ключевой ставки для рубля
Понижение ключевой ставки Центробанка позволит снизить курс рубля, что хорошо для экономики, но может создать проблемы для населения. Об этом газете "Московский Комсомолец" рассказали специалисты по фондовому рынку.

Ранее совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 6 до 5,5%. Понижение показателя произошло в седьмой раз подряд.

По словам аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова, этот шаг регулятора необходим для поддержки отечественной экономики. Снижение ставки позволит сделать доступнее кредиты, прежде всего для малого и среднего бизнеса. Эксперт ожидает ослабление курса рубля в ближайшее время.

"Впрочем, ЦБ, скорее постарается не дать "зеленому" укрепиться слишком сильно", — сказал Дроздов.

Аналитик считает, что Банк России начнет продавать валюту, но по сути это будут не "чистые" интервенции, а круговорот денег: так как ранее регулятор приобрел их по более выгодному курсу, что позволит заработать.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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