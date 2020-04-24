Названы последствия снижения ключевой ставки для рубля
Ранее совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 6 до 5,5%. Понижение показателя произошло в седьмой раз подряд.
По словам аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова, этот шаг регулятора необходим для поддержки отечественной экономики. Снижение ставки позволит сделать доступнее кредиты, прежде всего для малого и среднего бизнеса. Эксперт ожидает ослабление курса рубля в ближайшее время.
"Впрочем, ЦБ, скорее постарается не дать "зеленому" укрепиться слишком сильно", — сказал Дроздов.
Аналитик считает, что Банк России начнет продавать валюту, но по сути это будут не "чистые" интервенции, а круговорот денег: так как ранее регулятор приобрел их по более выгодному курсу, что позволит заработать.