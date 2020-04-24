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Нефть дорожает на 4-5% на новостях о снижении добычи

Нефть дорожает на 4-5% на новостях о снижении добычи
Мировые цены на нефть после обвала в начале недели уверенно растут третью торговую сессию подряд на фоне заявлений ряда стран о сокращении добычи и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,5% - до 22,29 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 5,33% - до 17,41 доллара за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают сообщения СМИ о готовности ряда стран начать сокращать добычу нефти уже сейчас. В четверг Алжир уведомил страны ОПЕК+, что немедленно начнет сокращать добычу нефти. Кроме того, кувейтское агентство новостей KUNA сообщило, что Кувейт еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+ сократил поставки нефти на рынок.


ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Соглашение начинает действовать 1 мая.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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