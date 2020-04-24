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Нефтяные державы пошли на экстренные меры

Нефтяные державы пошли на экстренные мерыФото: Daniel Berehulak / Getty Images

Историческое падение цен на нефть в начале этой недели привело к тому, что некоторые крупные экспортеры пошли на экстренные меры и стали обращаться за кредитами, чтобы спасти свою экономику, пишет CNBC.

Нигерия подала заявку на получение экстренной помощи на сумму более 7 миллиардов долларов от международных кредиторов, включая Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Африканский и Исламский банки развития. По данным МВФ, нефть занимает 60 процентов в доходах страны, хотя на ее долю приходится только 9 процентов ВВП. Агентства Fitch и S&P понизили кредитный рейтинг Нигерии в последние недели на фоне падения цен на нефть. В рамках соглашения ОПЕК+ Нигерия согласилась сократить добычу с 1,8 миллиона баррелей в день до 1,4 миллиона.

«Экономики стран западного побережья Африки больше всего зависимы от экспорта нефти. Нигерия, Ангола, Габон, Республика Конго попытаются взять кредиты, но заемщики усомнятся в том, что они смогут их отдать», — говорится в исследовательской записке NKC African Economics.

В понедельник МВФ объявил о выделении Габону финансирования на сумму 147 миллионов долларов, а Саудовская Аравия планирует использовать 32 миллиарда долларов из своих денежных резервов, чтобы смягчить экономический удар от падения цен на нефть. Больше всего от нефтяных доходов зависит Иран (65 процентов ВВП), за ним следуют Кувейт (60 процентов) и Саудовская Аравия (50 процентов). В Россия доля нефти в общем доходе страны составляет 40 процентов, а в экспорте — более 66 процентов. По разным прогнозам, падение ВВП России составит от 5 до 7,5 процента по итогам года.

По оценке МВФ, мировой ВВП сократится на три процента в 2020 году из-за рекордного падения цен на нефть и пандемии коронавируса. По прогнозам экспертов, все больше стран не смогут обслуживать свой долг в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту. 20 апреля стоимость фьючерсного контракта на поставку барреля нефти американской марки WTI опускалась до минус 40 долларов. Падение цен на нефть происходит несмотря на то, что с 1 мая 23 страны договорились снизить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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