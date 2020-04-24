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Немецкие аналитики оценили сроки исчерпания российского ФНБ

Немецкие аналитики оценили сроки исчерпания российского ФНБ
Ликвидных ресурсов Фонда национального благосостояния (ФНБ) может хватить на два года при ценах на нефть Urals в 15 долларов за баррель. Об этом, как сообщает РБК, говорится в экономическом обзоре экспертов Deutsche Bank.

Если Urals будет стоить 30 долларов, то средств ФНБ хватит на шесть лет.

В настоящий момент в Фонде национального благосостояния сконцентрировано около 120 миллиардов долларов. Ликвидная часть фонда, если учитывать текущие обменные курсы, эквивалентна порядка девяти триллионам рублей.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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