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Невозможность раздать россиянам деньги просто так объяснили

Невозможность раздать россиянам деньги просто так объяснилиФото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему невозможно раздать россиянам деньги просто так. По словам главы регулятора, безусловные трансферты населению приведут к взрыву инфляции. Об этом пишет ТАСС.

«Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к "взрыву" инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет тяжело на них что-то купить», — сказала она.

Набиуллина в апреле уже комментировала идею «вертолетных денег». Тогда она также указала на инфляционные риски. Глава Центробанка пояснила, что безвозмездная раздача денег населению — это способ разгона экономики, к которому страны с низкой или отрицательной ставкой прибегают, когда исчерпаны стандартные и нестандартные инструменты проведения денежно-кредитной политики. Для России, по ее словам, «вертолетные деньги» неактуальны, поскольку страна еще не использовала даже стандартные инструменты.

Банк России 24 апреля снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 5,5 процента годовых. Решение принято на фоне сильного снижения инфляции из-за пандемии и карантина.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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