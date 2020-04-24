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Noize MC представил трек к сериалу "Последний министр"

Noize MC представил трек к сериалу "Последний министр"
Российский музыкант и хип-хоп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) представил в Сети трек к новому сериалу "Последний министр". Он называется так же, как и многосерийный фильм.


"Этот едкий, хлесткий и смешной сериал увлек меня и вдохновил с первых же минут первой серии. Поэтому работа над саундтреком шла легко, несмотря на то, что велась в разгар гастрольного тура, — написал музыкант в инстаграме. — Мне очень нравится результат, и я жду не дождусь, когда мы сможем рубануть эту песню живьем на концерте — думаю, это будет наш новый большой лайв-боевик".

Трек с элементами рока звучит в титрах каждой серии.


Сериал Романа Волобуева "Последний министр" с Яном Цапником в главной роли вышел в Сети 26 марта и сразу получил много положительных отзывов от зрителей.

В нем рассказывается о вновь назначенном министре, который хочет сделать что-то хорошее для страны. Но, как оказалось, коллег и подчиненных он этим только раздражает.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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