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Норвежские омары измельчают попавший в океан пластик и делают его более опасным для экосистем

Норвежские омары измельчают попавший в океан пластик и делают его более опасным для экосистем

Группа итальянских ученых обнаружила, что плавающие в океане фрагменты пластика, пройдя через пищеварительную систему омаров, разделяются на частицы, которые могут быть проглочены более мелкими морскими организмами, тем самым вредное воздействие пластика на экосистемы усиливается.

Ежегодно человечество сбрасывает в океан примерно восемь миллионов тонн пластмасс, которые часто становятся пищей для водных животных, вызывая их гибель. Крупные куски пластика могут вызвать непроходимость пищеварительной системы черепах, морских птиц и китообразных, в результате чего животные гибнут от голода. Самые мелкие частицы становятся пищей планктона и распространяются дальше по пищевым цепочкам.

Норвежские омары (Nephrops norvegicus), ставшие объектом нынешнего исследования, несмотря на название, живут не только у берегов Норвегии, но и в Средиземном море. Авторы работы изучали омаров, обитающих возле острова Сардиния. Пищу омары добывают на дне, питаясь преимущественно остатками мертвых животных. К сожалению, на дне скапливается и значительное количество пластика. Предыдущие исследования показали, что крупные куски пластмассы застревают в желудках омаров. Теперь ученые выяснили судьбу более мелких фрагментов.

Для обработки пищи омары используют особое устройство в передней части желудка. Оно иногда называется «желудочной мельницей» или жевательным отделом. Стенки этой части желудка покрыты твердыми и зазубренными хитиновыми пластинками, которые перетирают пищу. Небольшие фрагменты пластика, попадая в желудок омара, измельчаются в жевательном отделе, а потом выходят наружу, превращаясь в «нанопластик» (так ученые называют плавающие в воде частицы пластика размером менее микрона). Нанопластик наносит значительный ущерб, так как способен проникать в ткани животных, которые его съели, а не просто закупоривать пищеварительную систему.

«Наши результаты подчеркивают существование нового своеобразного вида "вторичных микропластиков", попадающих в окружающую среду в результате биологической активности, — пишут авторы работы. — Они могут представлять важный путь деградации пластика в такой изолированной и стабильной среде, как морские глубины».

Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.

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По материалам: polit.ru

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