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Норвежский лыжник Нортуг испугался преимуществ россиян из-за коронавируса

Норвежский лыжник Нортуг испугался преимуществ россиян из-за коронавируса

Норвежский лыжник Петтер Нортуг предложил снять запрет на использование кислородных камер, чтобы российские спортсмены не имели преимущества при подготовке к Олимпиаде-2022.

Двукратный олимпийский чемпион в интервью норвежскому телеканалу TV2 пояснил, что из-за пандемии коронавируса границы большинства стран закрыты, и лыжники вынуждены готовиться к главному старту четырехлетия на родине, где не всегда можно воссоздать подходящие условия. У россиян в этом плане огромный выбор.

"Российские спортсмены могут проходить высотную акклиматизацию в пределах своей страны, у них есть несколько мест на выбор. Им не нужно пересекать границу, и это дает им преимущество перед Играми. Думаю, в такой ситуации можно разрешить использование кислородных камер. Если у наших лыжников будет ограничено количество времени в горах, то это станет большим минусом для норвежцев", — сказал Нортуг.

Следующие зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине в феврале 2022 года.

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По материалам: uposters.ru

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