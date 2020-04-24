Оценен реальный масштаб эпидемии коронавируса в Северной Корее

Вадим Карасев

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Масштабы эпидемии коронавирусной инфекции в Северной Корее гораздо больше, чем утверждает правительство страны. С такой оценкой выступил бежавший из страны Ким Ми Ёнг, когда-то занимавший высокий пост в правительстве КНДР, передает Daily Mail.

По его словам, режим «отчаянно пытается» скрыть реальное число погибших и боится, что люди узнают правду. По мнению Ким Ми Ёнга, информация о том, что в Северной Корее нет ни одного инфицированного — «абсурдная ложь». «Истинное число заражений, скорее всего, огромно... Возможно, эти цифры даже больше, чем мы можем вообразить», — опасается он.

В конце марта сообщалось, что Северная Корея, ранее отрицавшая наличие у себя зараженных коронавирусом, тайно попросила о помощи в борьбе с эпидемией. Отмечалось, что Пхеньян обратился к международному сообществу с просьбой протестировать больше людей на наличие инфекции. Источники подчеркивали, что система здравоохранения КНДР слишком слаба, чтобы противостоять пандемии.

В начале февраля Северная Корея запретила новым иностранным дипломатам въезд и выезд из-за коронавируса. Там пояснили, что это одна из мер, принятых Пхеньяном в целях предотвращения эпидемии.

По последним данным, в мире заражены коронавирусом свыше 2,6 миллиона человек, умерли 183,2 тысячи заболевших.