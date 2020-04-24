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Одно слово Тома Круза в фильме оценили в 7 тысяч долларов

Одно слово Тома Круза в фильме оценили в 7 тысяч долларовТом КрузФото: Emmanuel Wong / Getty Images for Paramount Pictures

Одно слово американского актера Тома Круза в фильме оценили в 7 тысяч долларов. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

Уточняется, что за каждые десять секунд работы на съемочной площадке артист получает более 200 тысяч долларов. Эти расчеты основывались на всех картинах, в которых Круз снялся за последние 40 лет. При этом Круз часто получает не только традиционный гонорар за фильм, но и процент от прибыли, которую принес тот или иной проект.

На сайте приводятся данные и о других звездах. Так, Курт Рассел зарабатывает примерно 5,6 тысячи долларов за слово, а Джонни Депп — 4,8 тысячи долларов.

В декабре 2019 года на сайте Just Jared был опубликован список знаменитостей с самыми высокими гонорарами. Лидером рейтинга стал Киану Ривз, заработавший благодаря трилогии «Матрица» 250 миллионов долларов. На втором месте оказался Брюс Уиллис, чья прибыль после выхода картины «Шестое чувство» составила 120 миллионов долларов. На третьем месте — Том Круз, которому кинолента «Война миров» принесла 100 миллионов.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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