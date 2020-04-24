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Ограничить импорт российского ядерного топлива намерены в Минэнерго США

Ограничить импорт российского ядерного топлива намерены в Минэнерго США

Как следует из стратегии Министерства энергетики США, импорт российского ядерного топлива может угрожать национальной безопасности страны.

Именно поэтому в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства, предложено ограничить объем поставляемого топлива из России, а также расширить контрольные полномочия Комиссии по ядерному регулированию Штатов.

Так, по мнению авторов документа, возможность иностранных производителей ядерного топлива, как, например, Росатом ТВЭЛ, участвовать во всем цикле переработки топливных ресурсов и при этом занимать на рынках лидирующие позиции, может нести серьезные геополитические угрозы для американской нации.

Как сообщает Российская Газета, в 2016 году был заключен первый контракт, в рамках которого организовывалось опытно-промышленная эксплуатация ядерного топлива из России в Соединенных Штатах.

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По материалам: u-f.ru

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