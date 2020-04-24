Okko развлечет россиян мыслями Шнурова о Репине и самым противоречивым бандитом

Вадим Карасев

Кадр: «Третьяковка со Шнуром»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет продолжение экскурсии музыканта Сергея Шнурова по Третьяковской галерее. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Артист поделится своими мыслями о знаменитой картине «Не ждали» художника Ильи Репина. Онлайн-кинотеатр предлагает посмотреть передачу 24 апреля.

Утром, в 9:00, пользователям сервиса рекомендуют утреннюю функциональную тренировку, в 12:00 — документальный сериал «Джереми Джонс: Еще выше» о покорении гор одним из лучших сноубордистов-фрирайдеров мира Джереми Джонсом.

Днем, в 14:00 — экскурсию со Шнуровым по Третьяковской галерее. Позже, в 16:00 — «Мы здесь», провокативное американское трэвел-шоу, в котором драг-дивы путешествуют по разным, включая самые консервативные, города Соединенных Штатов, знакомятся с местными представителями квир-культуры и устраивают грандиозные шоу.

Вечером, в 19:00, пользователей ждет онлайн-концерт Дианы Арбениной «...и все будет хорошо!» в рамках проекта «Шоу ON!», в 21:00, им предлагают крымскую сказку «Заяц-слуга». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть историческую драму об одном из самых противоречивых преступников мира «Подлинная история банды Келли». Фильм с Расселом Кроу и Николасом Холтом рассказывает об австралийском бунтаре Неде Келли.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.