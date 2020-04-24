Определены условия для открытия кафе и ресторанов

Вадим Карасев

Роспотребнадзор составил план возвращения к работе кафе и ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за вспышки коронавируса, сообщает Telegram-канал "Роспотребобзор".

После отмены режима самоизоляции можно будет открыть заведения площадью не больше 50 квадратных метров, рассчитанные максимум на 10 человек.Когда в конкретном регионе заболеваемость начнет снижаться, откроются кафе и рестораны больше чем на 20 человек. В них разрешат проводить банкеты при условии, что за одним столом будет не больше 2 человек, а расстояние между столами составит не меньше 1 метра.Все заведения смогут работать в штатном режиме, если в регионе перестанут регистрировать новых зараженных, а в стране будет зафиксирована устойчивая тенденция к снижению числа заболевших.

Сейчас заведения общепита работают в режиме доставки или самовывоза.

За последние сутки в России выявлено 4774 новых случая коронавируса. Общее число случаев выросло до 62 773. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.

