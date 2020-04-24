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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 24 апреля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 24 апреляФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 708 885. Пандемия охватила 185 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Прирост числа заболевших за сутки составил 80,3 тысячи человек.

С начала пандемии скончались 190 858 пациентов, еще 738 486 выздоровели.

Наиболее пострадавшими от коронавируса странами остаются США, Испания, Италия, Франция и Германия. Причем уровень смертности от COVID-19 в европейских странах-антилидерах составляет около 10 процентов.

Ранее сообщалось, что в США, являющимися лидером по числу заболевших, была впервые зафиксирована передача вируса от людей домашним кошкам.

В России с начала эпидемии заболели 62 773 человек. Из них уже вылечились 4891, еще 555 пациентов умерли.

Стало известно, что Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) разъяснил особенности оплаты за лечение больных коронавирусом. В соответствующем письме, разосланном руководителям медучреждений и страховых медорганизаций, отмечается, что фонд не будет компенсировать стоимость лечения больных, если они приехали не на скорой, а были госпитализированы по другим каналам (плановая, самотек).

Кроме того, было подсчитано, что от коронавируса умерло 0,002 процента населения Земли. По этому показателю нынешняя вспышка не входит даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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