Оскандалившийся из-за прогулок без маски ведущий с коронавирусом исцелился

Вадим Карасев

Кадр: @GStephanopoulos

Известный американский ведущий канала ABC News Джордж Стефанопулос (George Stephanopoulos) заявил, что исцелился от коронавируса. Об этом он сообщил в Twitter-аккаунте и объяснил следующие шаги для помощи другим заболевшим.

«Хорошие новости для меня и моей семьи. На прошлой неделе тест показал наличие антител к коронавирусу, подтверждая, что я очищен от вируса после нескольких недель [болезни] без каких-либо симптомов», — рассказал он. По словам журналиста, он уже подписал документы для того, чтобы сдать плазму с антителами для помощи пациентам с тяжелой формой нового заболевания.

Стефанопулос попал в скандал из-за того, что, несмотря на подтвержденный коронавирус, совершал прогулки по улицам в восточной части южного побережья Лонг-Айленда. При этом медицинская маска не прилегала к его рту, а была опущена на подбородок. Фото публиковало интернет-издание TMZ, тогда пользователей соцсетей возмутило поведение ведущего. По их мнению, мужчина таким образом мог потенциально заразить других людей.

Стефанопулос объявил о заражении коронавирусом 13 апреля. По его словам, ранее заболевание обнаружили у его супруги. Однако, в отличие от жены, журналист отметил отсутствие каких-либо симптомов. «У меня никогда не было жара, озноба, головной боли, кашля, учащенного дыхания», — пояснял он. По словам ведущего, его самочувствие не ухудшалось на всем протяжении течения болезни.