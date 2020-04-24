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Оставшимся без работы из-за коронавируса российским музыкантам поможет Башмет

Оставшимся без работы из-за коронавируса российским музыкантам поможет БашметЮрий БашметФото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Народный артист СССР Юрий Башмет и Русское концертное агентство запускают программу помощи музыкантам и композиторам, которые остались без работы из-за отмены концертов во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

Жюри выберет 50 музыкантов-солистов, которые получат единовременную материальную выплату. Кроме того, 10 музыкантов пригласят поучаствовать в концертах и фестивалях, проводимых Башметом и Русским концертным агентством в течение следующего концертного сезона, с оплатой проезда, проживания и гонорара. Пятерым композиторами закажут сочинения для концертов в будущем сезоне.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить специальную форму на сайте Русского концертного агентства. Рассматривать заявки будут от музыкантов, живущих и работающих в России, с дипломом о высшем образовании по профильной специальности.

«Мы уверены, что сегодняшняя тяжелая ситуация рано или поздно закончится, и очень важно, как мы все вместе пройдем через это непростое время», — отметили в агентстве и призвали всех поддержать музыкантов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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