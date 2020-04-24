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«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение

«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжениеКадр: «Парки и зоны отдыха»

Американский ситком «Парки и зоны отдыха» получит продолжение в виде получасового специального эпизода, посвященного коронавирусной пандемии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте шоу в пятницу, 24 апреля.

Звезда сериала Эми Полер отметила, что актеры приняли участие в съемках, не выходя из дома.

Новый эпизод расскажет о том, как власти Пауни пытаются ввести в городе социальное дистанцирование. В специальном выпуске появятся все главные герои сериала в исполнении Полер, Ника Оффермана, Обри Плазы, Криса Пратта, Азиза Ансари, Джима О’Хейра, Ретты, Рашиды Джонс, Адама Скотта и Роба Лоу. Режиссером эпизода выступит создатель «Парков и зон отдыха» Майкл Шур («Офис», «В лучшем мире», «Бруклин 9-9»).

Деньги, полученные с трансляции, пойдут на благотворительность. Премьера запланирована на пятницу, 1 мая.

Ситком «Парки и зоны отдыха» выходил с 2009-го по 2015 год на NBC. Мокьюментари-сериал, насчитывающий семь сезонов, рассказывает о приключениях сотрудников муниципальных властей из отдела парков и зон отдыха. Шоу стало лауреатом таких премий, как Critics' Choice Television Award, «Золотой глобус» и American Comedy Awards.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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