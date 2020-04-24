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Петербуржцам начали выдавать книги на лопате

Петербуржцам начали выдавать книги на лопатеФото: книжный магазин «Фаренгейт 451»

В одном из магазинов петербуржцам начали выдавать книги на лопате. Об этом сообщает издание «Бумага».

Уточняется, что магазин «Фаренгейт 451», расположенный на улице Маяковского, таким образом начал осуществлять бесконтактную продажу, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом. Владелец Платон Романов пояснил, что покупателям протягивают товар через окно, поэтому им не приходится контактировать с работниками.

По словам Романова, после введения режима самоизоляции продажи резко упали, поэтому магазин начал продавать всего одну-две книги в день. В связи с этим было принято решение дарить посетителям маску при покупке трех товаров. Романов добавил, что еще месяц карантина может стать фатальным для «Фаренгейта 451».

В марте было опубликовано исследованием о том, что россияне будут читать во время самоизоляции. Они планируют ознакомиться с произведениями Стивена Кинга, романами Бориса Акунина, антиутопией Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», «Войной и миром» и «Анной Карениной» Льва Толстого, «Мастерой и Маргаритой» Михаила Булгакова.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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