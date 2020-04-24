Почти половина стран-членов ВТО ввела ограничения на экспорт медицинских товаров

Вадим Карасев

Фото: UMIT BEKTAS / Reuters

80 государств запретили или ограничили экспорт медицинских масок, перчаток и защитного оборудования для предотвращения их нехватки в стране с тех пор, как началась пандемия коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную торговую организацию (ВТО).

72 страны и территории, которые являются челнами ВТО, ввели подобные меры, и только 13 из них уведомили организацию о своем решении. Нехватка транспарентности в вопросе введения ограничений и провал попыток международной кооперации могут серьезно подорвать усилия по борьбе с распространением коронавируса.

«Хотя введение мер по ограничению экспорта и можно понять, нехватка международного сотрудничества в этой сфере может привести к тому, что страны, которые полагаются на импорт, будут отрезаны от так необходимых поставок, а также к шоку предложения», — говорится в докладе ВТО.

Также в работе отмечается, что «нарушение устоявшихся цепочек поставок медицинских товаров из-за подобных мер может привести к невозможности получить доступ к срочно необходимым ресурсам».

Правила ВТО в целом запрещают какие-либо ограничения экспорта, однако есть некоторые исключения, которые позволяют принимать временные меры для «предотвращения критической нехватки продовольствия или других товаров необходимых стране-экспортеру или же решения данной проблемы».

В прошлом месяце лидеры стран G-20 заявили, что любые меры для борьбы с коронавирусом должны быть «адресными, уместными, транспарентными и временными», однако с тех пор появляются все новые экспортные ограничения.