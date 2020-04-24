Появление изолированных семеноводческих зон может быть ускорено

Лидия Мартынова

Депутаты донского парламента в принятом обращении к главе российского Минсельхоза Дмитрию Патрушеву призвали установить порядок определения специальных зон для производства семян.

Депутаты напомнили: без изолированных семеноводческих зон возможно опыление объектов селекции от нежелательных растений, что нарушает весь процесс. Федеральный закон о семеноводстве допускает создание подобных зон в регионах, однако они должны быть определены в порядке, установленном Правительством РФ. Такой порядок всё ещё не принят.

«В Ростовской области ведётся серьёзная работа по выращиванию семян зерновых культур — озимой и яровой пшеницы, тритикале, ячменя, кукурузы, сои, подсолнечника. Создание семеноводческих зон, изолированных от нежелательного опыления, позволит производить более качественные семена отечественной селекции, которые составят достойную конкуренцию зарубежным аналогам. В свою очередь, это приведёт к снижению зависимости отечественного АПК от импорта семян и позволит укрепить производственную безопасность России» — сообщил заместитель председателя Заксобрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

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