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Полина Гагарина рассмешила пользователей шуточным видео про уборку

Полина Гагарина рассмешила пользователей шуточным видео про уборку
Певица Полина Гагарина опубликовала в инстаграме шуточное видео, на котором пытается справиться с беспроводным пылесосом.


"Я проснулась, привела себя в порядок, надела свою домашнюю одежду и пошла пылесосить. Да, друзья, — говорит исполнительница. — А как он работает. Куда нажимать?"

После того, как Гагарина не смогла включить устройство, она дала понять, что на этом уборка закончена.

"Пойду кофе попью", — заявила певица и ушла.

Ролик поднял настроение многим пользователям соцсети и набрал более 1,7 миллионов просмотров.


"Очень смешно получилось", "Вам не надо пылесосить, вам петь надо! Каждый должен заниматься своим делом", "Домашняя форма и каблуки", "Это я и уборка", — прокомментировали подписчики.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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