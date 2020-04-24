Польша пригрозила жалобой в Еврокомиссию на "Газпром"

Лидия Мартынова

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG обвинила "Газпром" в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража по части цен на сырье и пригрозила обращением в Еврокомиссию.

Польская компания заявила, что "Газпром" выставил ей счета за топливо, которые не соответствуют постановлению Стокгольмского арбитража. Кроме того, в PGNiG заявили, что "не получили от "Газпрома" корректировок счетов-фактур".

"Это является грубым нарушением условий Ямальского контракта, поскольку на момент объявления решения арбитражного трибунала новая формула ценообразования автоматически стала частью контракта", — утверждают в польской компании.

В PGNiG обвинили "Газпром" в злоупотреблении монопольным положением и заявили о готовности обратиться с жалобой в Еврокомиссию.