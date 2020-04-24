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Польша пригрозила жалобой в Еврокомиссию на "Газпром"

Польша пригрозила жалобой в Еврокомиссию на "Газпром"
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG обвинила "Газпром" в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража по части цен на сырье и пригрозила обращением в Еврокомиссию.

Польская компания заявила, что "Газпром" выставил ей счета за топливо, которые не соответствуют постановлению Стокгольмского арбитража. Кроме того, в PGNiG заявили, что "не получили от "Газпрома" корректировок счетов-фактур".

"Это является грубым нарушением условий Ямальского контракта, поскольку на момент объявления решения арбитражного трибунала новая формула ценообразования автоматически стала частью контракта", — утверждают в польской компании.


В PGNiG обвинили "Газпром" в злоупотреблении монопольным положением и заявили о готовности обратиться с жалобой в Еврокомиссию.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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