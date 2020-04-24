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Помощник Глазьева отреагировал на критику Центробанка в адрес шефа

Помощник Глазьева отреагировал на критику Центробанка в адрес шефа

У министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева не было никаких разговоров с представителями Центробанка или Минэкономразвития, заявил его помощник Сергей Ткачук, комментируя критику регулятора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ткачук призвал читать все рекомендации чиновника на его сайте.

«Если у них что-то там зудит, надо у них узнать, почему они так возбудились», — добавил Ткачук.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Сергей Глазьев оказался мишенью для критики со стороны Банка России. Информационная активность академика РАН, директора Центра исследований долгосрочных закономерностей развития экономики Глазьева настолько обеспокоила регулятора, что ЦБ направил в Минэкономразвития письмо с оценкой его деятельности.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в одном из ведомств, ЦБ заявил, что информация, распространяемая Глазьевым, «содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России».

Ранее ЕЭК опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось, что комиссия рассматривает меры макроэкономической и денежно-кредитной политики для обеспечения экономической стабильности стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). К пресс-релизу прилагалась презентация Глазьева, в которой он назвал мировой кризис «следствием глубоких структурных изменений в мировой экономике, обусловленных сменой технологических и мирохозяйственных укладов», и предложил реализовать ряд стабилизационных мер.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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