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Попова рассказала, когда будут ясны сроки получения вакцины от коронавируса

Попова рассказала, когда будут ясны сроки получения вакцины от коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Сроки завершения работы над российской вакциной от коронавируса нового типа можно будет определить к началу лета, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

«Уверенность, что она (вакцина. — Прим. ред.) у нас будет, безусловно, есть. К началу лета будет понятен ответ уже по срокам», — сказала она.

Попова напомнила, что российские разработки включены в список перспективных вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинико-лабораторной диагностики ЮУГМУ, профессор Илья Долгушин сказал «Парламентской газете», что вакцина против коронавируса может появиться к концу года.

За минувшие сутки в России зафиксировали 5 849 новых случаев COVID-19 — общее число инфицированных в стране составляет 68 622 человека. Выписаны по выздоровлению 677 человек. За весь период выписано по выздоровлению — 5 568. За сутки в стране умерло 60 человек, а за всё время зафиксировано 615 летальных исходов.

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По материалам: pnp.ru

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