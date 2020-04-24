Посольство США признало наличие американских биолабораторий на Украине

Алексей Вольцев

В посольстве США в Киеве подтвердили информацию о базировании американских биологических лабораторий на территории Украины.

Соответствующую информацию распространила пресс-служба дипломатического представительства.

«Здесь, в Украине, Программа по снижению биологической угрозы Министерства обороны США работает с правительством Украины над консолидацией и обезвреживанием патогенных микроорганизмов и токсинов, вызывающих обеспокоенность, на украинских государственных объектах, в то же время позволяя проводить мирные исследования и разработку вакцин», — говорится в сообщении.

Ранее представитель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к правительству Украины с требованием предоставить информацию, касающуюся работы в Украине 15 военных биолабораторий США.

По его словам, американские биолаборатории осуществляют незаконную деятельность, угрожающую жизни и здоровью украинских граждан.

Также он отметил, что в стране функционирует «Научно-технический центр в Украине» — международная организация, финансируемая властями США, работники которой имеют дипломатический иммунитет.

«Данный центр занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения», — заявил Медведчук.

При этом он напомнил, что работа лабораторий началась при президенте Викторе Ющенко, потом прекратилась при Викторе Януковиче и снова возобновилась уже при Петре Порошенко.

Как сообщало ИА Newstes, ранее МИД России заявил, что США наращивают биологическое присутствие на территории бывшего СССР. При этом подчеркивается, что американские биологические лабораторные центры могут быть ориентированы на разработку бактериологического оружия.