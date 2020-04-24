Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми приняли участие в акции в поддержку врачей: видео

Вадим Карасев

Сегодня вечером миллионы британцев вышли на пороги своих домов, чтобы хлопками в ладоши (а также в сковородки и другую кухонную утварь) выразить благодарность медицинским работникам, оказавшимся на передовой линии борьбы с пандемией коронавируса. Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми вдохновляли других своим примеров в Норфолке, где живут сейчас.

К акции Clap for Carers присоединились также принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла, не покидающие свою резиденцию Кларенс-хаус.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Акция Clap for Carers, стартовавшая 26 марта, прошла уже в пятый раз — пятую неделю подряд британцы выходят на улицы, чтобы одну минуту хлопать соотечественникам, борющимся с распространением коронавируса.

Кадры с принцем Уильямом, герцогиней Кэтрин и их тремя детьми появились в телемарафоне BBC по сбору средств для врачей и пострадавших от коронавируса. В диалоге с ведущим Стивеном Фраем принц рассказал, что дистанционное обучение его детей оказалось "настоящим кошмаром". А когда речь зашла о просмотре телешоу, Фрай предложил ему посмотреть "Короля тигров" (Tiger King), но герцог Кембриджский ответил, что "склонен избегать шоу о королевской власти".





Видео из инстаграма

Принц Чарльз и герцогиня Камилла