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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми приняли участие в акции в поддержку врачей: видео

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми приняли участие в акции в поддержку врачей: видео

Сегодня вечером миллионы британцев вышли на пороги своих домов, чтобы хлопками в ладоши (а также в сковородки и другую кухонную утварь) выразить благодарность медицинским работникам, оказавшимся на передовой линии борьбы с пандемией коронавируса. Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми вдохновляли других своим примеров в Норфолке, где живут сейчас.

К акции Clap for Carers присоединились также принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла, не покидающие свою резиденцию Кларенс-хаус.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Акция Clap for Carers, стартовавшая 26 марта, прошла уже в пятый раз — пятую неделю подряд британцы выходят на улицы, чтобы одну минуту хлопать соотечественникам, борющимся с распространением коронавируса.

Кадры с принцем Уильямом, герцогиней Кэтрин и их тремя детьми появились в телемарафоне BBC по сбору средств для врачей и пострадавших от коронавируса. В диалоге с ведущим Стивеном Фраем принц рассказал, что дистанционное обучение его детей оказалось "настоящим кошмаром". А когда речь зашла о просмотре телешоу, Фрай предложил ему посмотреть "Короля тигров" (Tiger King), но герцог Кембриджский ответил, что "склонен избегать шоу о королевской власти".


Видео из инстаграма


 


Принц Чарльз и герцогиня Камилла

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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