Приставов проверят на наркотики

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Сотрудников органов принудительного исполнения станут ежегодно проверять, употребляют ли они наркотики или психотропные вещества. Порядок прохождения такого медосмотра установлен приказом Минюста, который вступает в силу 24 апреля.

Медосмотры позволят своевременно выявить пагубные пристрастия или риск их появления у сотрудников Федеральной службы судебных приставов, отмечено в приказе.

Проверка на наркотики заключается в химико-токсикологическом исследовании на наличие в организме запрещённых средств и их метаболитов. Эта процедура станет частью общего медосмотра, который включает также осмотр у врачей специалистов (терапевта, офтальмолога, невролога, ЛОРа, хирурга, стоматолога, психиатра), флюорографию, УЗИ, биохимический анализ крови, исследование уровня глюкозы и холестерина и ряд других исследований. Женщины-приставы также проходят осмотр у гинеколога и делают маммографию.

Всё это первый этап медосмотра. Если в ходе него какой-либо врач выявит проблему со здоровьем у пристава, начнётся второй этап: уточнение диагноза, дополнительные исследования и консультации. При выявлении наркотических и психотропных веществ в организме человеку проведут повторный анализ и отправят его на осмотр к психиатру-наркологу.

Если врач всё же докажет факт немедицинского приёма наркотических средств или психотропов, а также если сотрудник откажется сдавать такой анализ, то медик обязан проинформировать об этом руководителя ФССП или его территориального подразделения.

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