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Прошедшая обучение у боевиков в Сирии жительница Кубани объявлена в розыск

Прошедшая обучение у боевиков в Сирии жительница Кубани объявлена в розыск

На Кубани возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в том, что она проходила обучение в лагере боевиков в Сирии. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

«Новокубанским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю в отношении 25-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). В настоящее время обвиняемая объявлена в международный розыск», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, в 2016 году девушка выехала на территорию Сирии, в 2017 году проходила обучение в лагере боевиков, после чего вступила в ряды террористической организации и до января 2018 года участвовала в ее деятельности. От органов следствия она скрылась, хотя заочно суд арестовал ее на время следствия.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и местонахождения обвиняемой.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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