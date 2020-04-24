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Путин попросил принимать взвешенные решения по автоотрасли

Путин попросил принимать взвешенные решения по автоотрасли
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и регионы принимать взвешенные решения по продолжению или возобновлению работы организаций автопрома.


"Я прошу правительство, коллег в регионах принимать выверенные и сбалансированные решения по продолжению или возобновлению работы организаций. Естественно, с учетом всех требований безопасности, объективной оценки ситуации в конкретных регионах и муниципалитетах", - сказал Путин по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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