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Путин поручил наладить контакты с партнерами для борьбы с COVID-19

Путин поручил наладить контакты с партнерами для борьбы с COVID-19
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ поручил наладить контакты с иностранными партнерами для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

"Вы видите это по моим телефонным разговорам с коллегами из других стран, практически все наши партнеры изъявляют желание работать совместно, предлагают свои услуги, предлагают различные варианты этого сотрудничества, причем по разным направлениям. Нужно, безусловно, идти по этому пути. Но для того, чтобы работа была эффективной, нужно сопровождение со стороны министерства иностранных дел. Прошу Вас эту работу организовать", - сказал Путин.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров заявил, что послов ориентируют на взаимодействие с иностранными партнерами в борьбе с COVID-19 и по итогам бесед президента, и в упреждающем порядке тоже.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Политика
По материалам: ria.ru

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