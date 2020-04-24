Путин поручил выделить еще семь миллиардов рублей на льготные автокредиты

Влада Некрасова

Президент РФ Владимир Путин поручил направить в 2020 году дополнительно 7 миллиардов рублей на финансирование программ льготного автокредитования.

На совещании о ситуации в отечественном автопроме в пятницу президент заявил о необходимости поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома. Он уточнил, что в стране уже отработан ряд механизмов и инструментов такой поддержки.