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Путин поручил выделить еще семь миллиардов рублей на льготные автокредиты

Путин поручил выделить еще семь миллиардов рублей на льготные автокредиты
Президент РФ Владимир Путин поручил направить в 2020 году дополнительно 7 миллиардов рублей на финансирование программ льготного автокредитования.

На совещании о ситуации в отечественном автопроме в пятницу президент заявил о необходимости поддержать массовый потребительский спрос на продукцию автопрома. Он уточнил, что в стране уже отработан ряд механизмов и инструментов такой поддержки.

# Россия
По материалам: ria.ru

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