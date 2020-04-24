Путин предложил продавать автомобили дистанционно

Вадим Карасев

Президент России попросил правительство вместе с автодилерами разработать пакет документов, по которым будет возможна продажа автомобилей дистанционно.

Такое предложение от Владимира Путина прозвучало на совещании, посвященному российскому автопрому. Глава государства отметил, что бизнес сейчас ищет новые методы работы, в том числе и используя электронные сервисы, - пишет РИА.





Владимир Путин также призвал правительство подумать над переносом сроков по уплате утилизационного сбора, чтобы обеспечить стабильность работы отечественного автопрома.



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