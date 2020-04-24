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Распространенные ошибки при монтаже пластиковых окон

Устанавливая самостоятельно пластиковые окна, владельцы квартир и домов нередко сталкиваются с проблемой появления щелей и сквозняка. Это связано с ошибками в процессе монтажа окна, которые становятся причиной деформации профиля и разгерметизации конструкции.

Чтобы избежать таких сложностей, покупая пластиковые окна от производителя лучше всего обращаться за помощью в установке к квалифицированным специалистам. Если же приходится делать работы самостоятельно, важно подготовиться и разобраться в основных правилах монтажа пластиковых окон.

Что произойдет, если неправильно установить окно?

Не всегда вызов профессиональных монтажников оправдывает себя. Конечно, проверенные компании обычно проводят все строительные работы согласно технологиям, а установленное окно служит долго, не причиняя владельцам дома неудобств. Однако халатные сотрудники некоторых фирм все же могут ошибиться при монтаже, что становится причиной следующих проблем:

  • разгерметизация конструкции: внутрь стеклопакета при этом попадает воздух и влага, из-за чего портятся детали и образуется грибок и плесень;
  • деформация профиля: появление искривлений на профиле приводит к образованию щелей между проемом и окном, в связи с этим в ветреную или холодную погоду в помещении будет некомфортно находиться; к тому же, такие повреждения могут привести к дальнейшей разгерметизации системы;
  • быстрый износ фурнитуры: замки и другие механические элементы из-за неправильной установки могут искривляться под воздействием неравномерной нагрузки на разные части окна, поэтому неудивительно, что может потребоваться замена уже в скором времени.

Ошибки при монтаже

Среди самых распространенных отклонений от технологии установки можно отметить:

  • плохо подготовленный оконный проем перед началом работ,
  • небольшое количество точек крепления оконной коробки,
  • отклонение от уровня по вертикали или горизонтали,
  • плохая герметизация монтажного шва.

Если установить окна ПВХ и допустить такие оплошности, то пройдет год-два и потребуется серьезный ремонт окна. И поломки фурнитуры – это лишь наименьшая из проблем, гораздо хуже, если придется менять полностью все окно из-за перекоса рамы. Монтируя окно самостоятельно, важно обращать внимание на мельчайшие детали, чтобы не допустить проблем. Если же работы выполняют специалисты, обязательно проверьте окно после установки, чтобы в случае ошибок монтажников компания компенсировала затраты.

# Строительство

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