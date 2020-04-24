Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Режиссер скандального сериала «Зулейха открывает глаза» обратился к татарам

Режиссер скандального сериала «Зулейха открывает глаза» обратился к татарам

Режиссер скандального сериала «Зулейха открывает глаза» обратился к татарамКадр: «Зулейха открывеет глаза»

Режиссер скандального сериала «Зулейха открывает глаза» Егор Анашкин обратился к татарам. Об этом сообщает портал «События».

Кинематографист удивился тому, что татары нападают «на своих», а именно — на исполнившую главную роль актрису Чулпан Хаматову. «Ваша актриса, татарка, делает вашу культуру популярной для огромного количества людей. Она этим занимается, она играет», — подчеркнул он. Режиссер добавил, что Хаматова — огромная молодец и адекватно воспринимает нападки недовольных зрителей.

Анашкин также прокомментировал то, что проект вызвал возмущение у коммунистов. «Есть исторические факты, и, к сожалению, наша страна пережила ужасные периоды, и отрицать их бессмысленно. Кино наше не об этом, поэтому не вижу причин ссориться и спорить», — заявил он.

Ранее Хаматова обратилась к критикам сериала. Она предложила провести онлайн-конференцию: «Я с радостью в ней поучаствую. Вы плюнете мне в лицо, скажете все гадости, какие только хотели, но переведете деньги в фонд "Подари жизнь"».

Действие сериала «Зулейха открывает глаза» разворачивается в 1930 году. У главной героини, татарской крестьянки, красногвардейцы убивают мужа, а ее ссылают в Сибирь. Премьера сериала состоялась в эфире телеканала «Россия 1», после этого показ фильма потребовала запретить партия «Коммунисты России».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Режиссер скандального сериала «Зулейха открывает глаза» обратился к татарам
Режиссер скандального сериала «Зулейха открывает глаза» обратился к
Noize MC представил трек к сериалу "Последний министр"
Noize MC представил трек к сериалу "Последний министр"
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к волонтерам
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к волонтерам
«Женщине, которую избивают, нравится быть жертвой»: Регину Тодоренко затравили за оправдание домашнего насилия
«Женщине, которую избивают, нравится быть жертвой»: Регину Тодоренко
Давший обет целомудрия Вассерман вспомнил о любви всей жизни
Давший обет целомудрия Вассерман вспомнил о любви всей жизни
США намекнули России и Саудовской Аравии на новое сокращение добычи нефти
США намекнули России и Саудовской Аравии на новое сокращение добычи
Путин попросил принимать взвешенные решения по автоотрасли
Путин попросил принимать взвешенные решения по автоотрасли
Американцев предостерегли от внутривенного употребления дезинфицирующей жидкости
Американцев предостерегли от внутривенного употребления
Выжить любой ценой: борьба с коронавирусом и протестные акции в Грузии
Выжить любой ценой: борьба с коронавирусом и протестные акции в Грузии
Число зараженных коронавирусом в Приднестровье выросло до 370
Число зараженных коронавирусом в Приднестровье выросло до 370
Елизавета Боярская и Максим Матвеев о семейной жизни в самоизоляции: "Утром стараемся не глядеть друг другу в глаза"
Елизавета Боярская и Максим Матвеев о семейной жизни в самоизоляции:
Военные врачи помогут в лечении заражённых коронавирусом в Подмосковье
Военные врачи помогут в лечении заражённых коронавирусом в Подмосковье

Топ на сегодня

Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся

Еще по теме

Режиссер «Зулейха открывает глаза» отреагировал на проклятья в адрес Хаматовой
Объявлена дата премьеры сериала "Зулейха открывает глаза"
Хаматова пожаловалась на множество проклятий из-за «Зулейха открывает глаза»
Чулпан Хаматова рассказала, что мечтала сыграть Зулейху