Россиянам дали советы по подготовке к госпитализации с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

Россиянам, которые находятся в группе риска по заражению коронавирусом, дали советы по подготовке к возможной госпитализации. Рекомендации опубликовал врач-кардиолог, терапевта Антон Родионов в своем Facebook.

По словам Родионова, тем, у кого есть хронические заболевания, надо заранее выписать на одну страницу список поставленных врачами диагнозов и список регулярно принимаемых препаратов с дозировками. Это поможет медикам просчитать риск лекарственных взаимодействий. Он также рекомендовал заранее подготовить все лекарства с запасом на три-четыре недели, чтобы взять их с собой в стационар.

Родионов добавил, что работа медиков с пациентами с коронавирусом отличается от обычной практики массовостью поступления. Кроме того, могут возникнуть трудности из-за возраста и тяжести состояния пациента, а также отсутствия средств защиты у врача.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса может появиться в России к концу 2020 года, завершение испытаний препарата на добровольцах возможно осенью. Как заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов, свойства и возможные мутации COVID-19 пока не до конца изучены, однако это не помешает созданию вакцины.

За последние сутки новым типом коронавируса в России заразились еще 5849 человек. Общее число инфицированных превысило 68 тысяч в 85 регионах. С начала эпидемии умерли 615 пациентов, 5568 — выздоровели.