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Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью

Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностьюФото: Globallookpress.com

Мелкие российские нефтяные компании рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть, пишет Bloomberg. В частных беседах руководители некоторых из них признаются, что уже приготовились сжигать свое сырье за ненужностью покупателям.

Опрошенные изданием профильные аналитики отметили, что наблюдаемая в настоящее время на рынке нехватка хранилищ оставляет нефтяникам слишком узкое пространство для маневра. Они могут остановить добычу, но это потребует слишком больших расходов, на которые едва ли смогут пойти независимые компании, поскольку они намного превышают их обычную себестоимость добычи и транспортировки.

Российские нефтеперерабатывающие заводы также не станут закупать все добываемые объемы, поскольку тоже сталкиваются с падением спроса и дефицитом мощностей для хранения, которые заполнены их нефтепродуктами. Крупные компании сталкиваются с теми же проблемами, но могут рассчитывать на помощь государства, которое считает их слишком важными для национальной экономики.

Ранее независимые производители уже пожаловались правительству на то, что из-за слишком низких цен внутреннего рынка сбыт продукции становится для них убыточным: налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) превышает цену.

20 апреля цена фьючерсного контракта на баррель американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов. Такая ситуация сложилась из-за рекордно низкого спроса и нехватки хранилищ во всем мире.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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