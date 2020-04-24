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Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение» в 2021 году

Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение» в 2021 годуФото: Tobias Schwarz / Reuters

Члены городского совета Роттердама проголосовали за то, чтобы принять «Евровидение» в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.

Конкурс планируется провести в концертном зале Ahoy. Организаторы готовы выделить на подготовку дополнительные 6,7 миллиона евро. Средства покроют расходы на аренду зала, дополнительную охрану и рекламные вывески.

По данным издания, на планировавшийся в текущем году песенный конкурс Роттердамом уже было потрачено около 15 миллионов евро.

Об отмене «Евровидения» стало известно 18 марта. Конкурс должен был пройти в Роттердаме в середине мая, однако в Европейском вещательном союзе заявили, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить провести песенное соревнование. Группа Little Big, которая должна была представить Россию на конкурсе, поддержала решение об отмене конкурса.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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