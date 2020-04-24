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Руководство РЖД поддержало акцию #МыВместе

Руководство РЖД поддержало акцию #МыВместе
Фото: rzd.ru

Руководство компании РЖД приняло решение поддержать акцию #МыВместе, перечислив в фонд премию за первый квартал 2020 года. Сотрудникам холдинга было предложено поддержать проект дневной зарплатой, сообщает "АиФ"

Генеральный директор-председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров и председатель Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Николай Никифоров также предложили сотрудникам холдинга поддержать дневной зарплатой акцию #МыВместе.

В своем обращении Белозеров и Никифоров отметили, что пожертвовать на благое дело — это самое малое, что можно сделать, чтобы по зову сердца помочь тем, кому труднее всего.

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По материалам: uposters.ru

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