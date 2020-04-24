Сценарист "Назад в будущее" закрыл "дыру" в сюжете фильма

Лидия Мартынова

Американский сценарист и продюсер Боб Гейл объяснил, почему родители Марти Макфлая (Майкл Джей Фокс) не узнали его в одном из эпизодов фильма "Назад в будущее" (1985 год), сообщает THR.

Речь о моменте, когда, оказавшись в прошлом, главный герой пытается влюбить друг в друга своих маму и папу, чтобы спасти собственную жизнь и не изменить ход времени. Он представляется Кельвином Кляйном, чтобы не вызвать подозрений. Но когда все заканчивается и Марти оказывается в реальном времени, родители совсем не помнят об этой встрече.





"Джордж и Лорейн знали Марти (Кельвина) всего шесть дней. Им было по 17 лет, и виделись они всего несколько раз за это время. Вы думаете, что спустя столько лет они будут помнить практически незнакомого юношу, который помог им с первым свиданием? — задал вопрос Гейл и продолжил. — Вряд ли. Попробуйте сами вспомнить кого-то из школьной жизни, с кем встречались пару раз".

Сценарист подчеркнул — даже если взрослые Джордж и Лорейн заметили, что их сын Марти имеет какое-то сходство с Кельвином, то, скорее всего, не придали бы этому значения или подумали, что он просто похож на одного из их одноклассников.