Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сценарист "Назад в будущее" закрыл "дыру" в сюжете фильма

Сценарист "Назад в будущее" закрыл "дыру" в сюжете фильма
Американский сценарист и продюсер Боб Гейл объяснил, почему родители Марти Макфлая (Майкл Джей Фокс) не узнали его в одном из эпизодов фильма "Назад в будущее" (1985 год), сообщает THR.

Речь о моменте, когда, оказавшись в прошлом, главный герой пытается влюбить друг в друга своих маму и папу, чтобы спасти собственную жизнь и не изменить ход времени. Он представляется Кельвином Кляйном, чтобы не вызвать подозрений. Но когда все заканчивается и Марти оказывается в реальном времени, родители совсем не помнят об этой встрече.


"Джордж и Лорейн знали Марти (Кельвина) всего шесть дней. Им было по 17 лет, и виделись они всего несколько раз за это время. Вы думаете, что спустя столько лет они будут помнить практически незнакомого юношу, который помог им с первым свиданием? — задал вопрос Гейл и продолжил. — Вряд ли. Попробуйте сами вспомнить кого-то из школьной жизни, с кем встречались пару раз".

Сценарист подчеркнул — даже если взрослые Джордж и Лорейн заметили, что их сын Марти имеет какое-то сходство с Кельвином, то, скорее всего, не придали бы этому значения или подумали, что он просто похож на одного из их одноклассников.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Гуф посвятил новый трек экс-возлюбленной Кети Топурии: "Оказался недостоин, ужасно больно"
Гуф посвятил новый трек экс-возлюбленной Кети Топурии: "Оказался
Соловьев назвал издевательством выдачу американцам более тысячи долларов помощи
Соловьев назвал издевательством выдачу американцам более тысячи
Кремль оценил перспективу исчерпания резервов России через два года
Кремль оценил перспективу исчерпания резервов России через два года
Матвиенко посетовала на непрофессионализм в миграционных вопросах
Матвиенко посетовала на непрофессионализм в миграционных вопросах
Прошедшая обучение у боевиков в Сирии жительница Кубани объявлена в розыск
Прошедшая обучение у боевиков в Сирии жительница Кубани объявлена
Норвежские омары измельчают попавший в океан пластик и делают его более опасным для экосистем
Норвежские омары измельчают попавший в океан пластик и делают его
Известная кей-поп-группа не выдержала пандемии коронавируса и распалась
Известная кей-поп-группа не выдержала пандемии коронавируса и
Стала известна причина смерти Леонида Ошарина
Стала известна причина смерти Леонида Ошарина
США признали работу биолабораторий на Украине
США признали работу биолабораторий на Украине
Сценарист "Назад в будущее" закрыл "дыру" в сюжете фильма
Сценарист "Назад в будущее" закрыл "дыру" в сюжете фильма
Матвиенко: у России достаточно финансовых ресурсов для борьбы с COVID-19
Матвиенко: у России достаточно финансовых ресурсов для борьбы с
Таро-прогноз на май 2020 года
Таро-прогноз на май 2020 года

Топ на сегодня

Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины и справедливости
Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
Украина соблазняет Молдову отказаться от российского газа
Украина соблазняет Молдову отказаться от российского газа
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене бойфренда Коула Спроуса с Кайей Гербер
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене

Еще по теме

Nike разыграет в лотерее кроссовки из фильма «Назад в будущее — 2»
Стартовали продажи самозашнуровывающихся кроссовок из фильма "Назад в будущее"
Nike выпустила кроссовки из фильма «Назад в будущее»
Самошнурующиеся кроссовки Nike ушли с молотка за 104 тысячи долларов