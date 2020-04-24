Семьям погибших военных и полицейских хотят дать повышенную пенсию

Лидия Мартынова

Нетрудоспособным членам семей военных, полицейских, сотрудников ФСИН и Росгвардии, погибших при исполнении служебных обязанностей, предлагают назначать повышенную пенсию по потере кормильца. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний в весеннюю сессию.

Сегодня, согласно действующему законодательству, дополнительные адресные меры социальной поддержки могут получать Герои России и Советского Союза, военнослужащие, ветераны и инвалиды, а также другие льготные категории граждан. Повышенная пенсия им назначается с учётом их заслуг перед Отечеством, продолжительности военной службы, имеющейся инвалидности и иных объективных обстоятельств.

Кроме того, повышенную пенсию получают тринадцать категорий граждан. В их числе Герои, участники Великой Отечественной войны и боевых действий, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и другие. При этом, соответствующие прибавки они получают независимо от изначального размера пенсии.

Однако для того, чтобы получить повышение к пенсии по потере кормильца, член семьи погибшего должен сам относиться к одной из тринадцати указанных льготных категорий. Тем не менее, российские суды, и в том числе Верховный Суд, вынесли уже более шести тысяч решений об установлении членам семей погибших или умерших Героев, участников Великой Отечественной войны и боевых действий повышенной пенсии по потере кормильца. И руководствовались при этом заслугами кормильца, а не самих членов семей.

Таким образом, если при жизни кормилец получал повышенную пенсию, то после его смерти такое повышение по судебным решениям устанавливается сразу нескольким членам его семьи. Независимо от их личного статуса. Как правило, это нетрудоспособные супруг, дети и родители.

Помимо этого, документ предполагает, что дополнительно к повышенной пенсии по потере кормильца, за нетрудоспособными членами семей военнослужащих, росгвардейцев, полицейских и сотрудников ФСИН сохранят повышения, которые им выплачивались до того. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что расходы из федерального бюджета на предлагаемые дополнительные соцгарантии составят 1,813 млрд рублей в год.

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