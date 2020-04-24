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Шарик заговорил голосом Павла Деревянко в новой серии "Простоквашино"

Шарик заговорил голосом Павла Деревянко в новой серии "Простоквашино"
Пес Шарик в мультфильме "Простоквашино" заговорит голосом актера Павла Деревянко, услышать которого можно уже в заключительной серии первого сезона, премьера которой состоялась сегодня, сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".

"В новом сезоне мультсериала "Простоквашино" озвучивать героя Шарика будет лауреат премий "Золотой Орел" и "Ника", популярный артист Павел Деревянко. Его голос зритель впервые может услышать в заключительной серии первого сезона под названием "Доить или не доить", которая появилась сегодня на Youtube-канале киностудии "Союзмультфильм", – сказано в сообщении.

В новом эпизоде, няня Маргарита Егоровна хочет победить в поэтическом конкурсе, главный приз в котором – поездка в Англию. Узнав, что есть вероятность того, что няня покинет Простоквашино, все герои начинают ей активно помогать.

"В моем характере и характере Шарика есть общие черты: простота и даже наивность в хорошем смысле этого слова. Шарик – деревенский житель, что мне очень близко и понятно, потому что много времени в детстве я проводил в деревне", - рассказал Деревянко, слова которого привели в пресс-службе.

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта "Кино Mail.Ru". В конце мая того же года "Союзмультфильм" запустил канал на YouTube.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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