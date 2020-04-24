Шойгу: Пандемия не должна повлиять на деятельность армии России

Влада Некрасова

Пандемия коронавируса не должна повлиять на повседневную деятельность российской армии и ее возможности по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Этот вирус и эта пандемия никоим образом не должны повлиять на нашу работу, на учебный процесс, на подготовку и готовность не только к учебному процессу, но и к возможному применению. В данном случае я имею ввиду те войска и те группы, которые у нас сформированы для применения на предприятиях военно-промышленного комплекса, те войска РХБ защиты, которые у нас применяются в городах по запросу и губернаторов и мэров», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день жизнедеятельность войск идет по плану, в ближайшее время выпускники довузовских военных учебных заведений будут сдавать ЕГЭ.

«По плану проводится учеба, учения, полевые выходы. Все полигоны задействованы у нас более чем на 80%. По довузовским учебным заведениям мы обратились к Министерству образования, которое по всей стране проводит мероприятия, связанные с единым экзаменом, и здесь у нас налажен, по моему, довольно неплохой контакт. До завершения учебного года у нас остается не так много времени, и мы обязаны предоставить нашим выпускникам довузовских учебных заведений все возможности, которые предусмотрены законом, для безболезненного поступления в высшие учебные заведения и прохождения дальнейшего обучения».

Он также обратил внимание на меры безопасности при проведении призыва и увольнения в запас. По словам министра, в этом направлении «идет огромная работа».

«Я надеюсь и дальше мы пройдем этот путь также уверенно и спокойно. Везде организованы пункты дистанционного приема, дистанционного набора, и естественно, здесь мы не можем не обращать внимания на вопрос транспортировки. Тут особая нагрузка на наши структуры, и надо постараться максимально задействовать все наши транспортные возможности, — отметил министр. — Все это должно быть организованно и продуманно. Все эти планы подготовлены, утверждены, я прошу обратить особое внимание на их реализацию».