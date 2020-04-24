СМИ рассказали о связях Авакова с Венедиктовой

Анастасия Иванова

Семья действующего генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая решила возобновить расследование в отношении одесского активиста Сергея Стерненко, имеет отношение к министру внутренних дел Арсену Авакову.

Муж Венедиктовой Денис Колесник работает заместителем начальника Департамента киберполиции Украины. По информации программы «Схемы: коррупция в деталях», ранее Колесник был начальником отдела противодействия киберпреступности в киберполиции Харьковской области, но в 2019 году, когда Венедиктова попала во власть, его повысили в звании и перевели в Киев на должность замначальника киберполиции Украины.

Родной брат генпрокурора Сергей Венедиктов долгое время работал в бизнесе семьи главы МВД Арсена Авакова. Около 8 лет он был главным юристом в нескольких фирмах, специализирующихся на добыче газа, которые принадлежат семье Арсена Авакова и его бизнес партнеру, экс-депутату Игорю Котвицкому.

Стоит отметить, что оба топ-чиновника перебрались в Киев из Харькова.

Напомним, Арсен Аваков был назначен главой МВД в 2014 году, после Майдана. Он один из министров, который сохранил свой пост при президенте Зеленском, хотя в обществе был запрос на его отставку. Эксперты считают его сильной фигурой. Аваков неоднократно публично выступал как политик.

Подробно об этом читайте в материале: «Зеленский ищет противовес Авакову: источник раскрыл интересные детали о назначении Саакашвили».

