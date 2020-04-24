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Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус

Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирусКсения СобчакФото: @xenia_sobchak

Ведущая Ксения Собчак заявила о тупости бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Виктории Бони из-за постов, связавших распространение коронавируса с влиянием вышек связи 5G. Свой комментарий журналистка опубликовала в сторис Instagram-аккаунта.

«Даже Александр Ефимович не выдержал тупости некоторых блогерш», — написала она и привела скриншот поста продюсера Александра Роднянского. В нем он отметил, что в публикациях Бони были «дикие конспирологические бредни».

Боня сообщала, что людей по всему миру «устрашают» инфекцией, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». На нее подписаны 6,7 миллиона пользователей. Ведущая подчеркивала, что лишь «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора».

Ранее Собчак раскритиковала развлечение блогеров и знаменитостей во время введенного из-за коронавируса карантина. Она заявила, что иногда хочет «развидеть» то, «что происходит с некоторыми гражданами».

Пользователи сети активно продвигают ложную теорию о том, что распространение коронавируса связано с установкой вышек связи 5G. Идея стала активно распространяться в мессенджерах и соцсетях в разных странах мира. Некоторые исследователи считают сообщения координированной кампанией по дезинформации населения.

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По материалам: lenta.ru

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