"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку

Вадим Карасев

Киностудия "Союзмультфильм" собирается вернуть права на использование образа Чебурашки, проданные Японии более 15 лет назад, сообщили в пресс-службе компании.

"Право на использование образа Чебурашки предыдущим руководством киностудии было предоставлено японской компании 16 лет назад. На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия, поскольку мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев", - сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, сложность заключается в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству, и все разбирательства должны проходить в этой стране, что потребует серьезных финансовых затрат. Другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень.

"В любом случае, мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав", - добавила Слащева.

Такое заявление в "Союзмультфильме" сделали после того, как японские мультипликаторы представили короткометражный 3D-мультфильм о Чебурашке.