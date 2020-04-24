Солистка группы «Artik & Asti»: «За год до встречи с женихом лечила психику»

Анастасия Иванова

В этом году певица собирается выйти замуж за бизнесмена Станислава Юркина. Артистка долгое время скрывала личность жениха, однако теперь все чаще раскрывает поклонникам подробности романа. Сегодня она рассказала, как произошло их знакомство.

29-летняя Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Asti, призналась, что пережила болезненный роман с мужчиной-мучителем. Печальный опы вогнал ее в глубокую депрессию, она больше не могла кому-то доверять. Словом, путь к счастью был непрост. «Я год до нашей встречи была одна, без намеков на отношения, развивала себя, лечила психику, училась любить», — писала звезда.

Артистка отметила, что встреча с женихом стала для нее настоящим чудом. Ведь он оказался ровно таким, каким она его загадала под Новый год. «Хотела, чтоб мой мужчина был в тату, носил костюмы, был старше минимум лет на десять (ровно на десять Стас старше), чтобы верный был, любил меня безумно. До сих пор у меня есть та записка, я уже и забыла, что там писала, а недавно нашла и обалдела», — радовалась она.





А между тем встреча влюбленных была настоящей случайностью. Певица призналась, что в тот день жаловалась подруге на проблемы в личной жизни и неожиданно для себя решила отправиться с ней в бар. Оказалось, Станислав вышел из дома также после долгих уговоров друзей.

«Десять раз передумывала, в итоге психанула и поехала в караоке в спортивных штанах, майке, кроссах и с хвостиком, — вспоминала она. — Душа петь хотела и винишка. И как только я вошла в помещение, через 30 секунд столкнулась с ним лбом. Так все и завертелось, мы переписывались, через пару дней он в полете умудрился доставить мне на съемку цветы с запиской: «Я под гипнозом. Муж». Тут я поплыла».

Позже выяснилось, что влюбленные были знакомы еще два года назад, но так и не вспомнили друг друга при встрече. «В общем, водила нас судьба рядышком, а мы все не знали, что она нас свести пыталась. Скоро год как мы встретились и больше не расставались, любовь случается, верьте», — уверена Анна.

Фото: Instagram