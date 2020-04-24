Солистка группы «Artik & Asti»: «За год до встречи с женихом лечила психику»
29-летняя Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Asti, призналась, что пережила болезненный роман с мужчиной-мучителем. Печальный опы вогнал ее в глубокую депрессию, она больше не могла кому-то доверять. Словом, путь к счастью был непрост. «Я год до нашей встречи была одна, без намеков на отношения, развивала себя, лечила психику, училась любить», — писала звезда.
Артистка отметила, что встреча с женихом стала для нее настоящим чудом. Ведь он оказался ровно таким, каким она его загадала под Новый год. «Хотела, чтоб мой мужчина был в тату, носил костюмы, был старше минимум лет на десять (ровно на десять Стас старше), чтобы верный был, любил меня безумно. До сих пор у меня есть та записка, я уже и забыла, что там писала, а недавно нашла и обалдела», — радовалась она.
А между тем встреча влюбленных была настоящей случайностью. Певица призналась, что в тот день жаловалась подруге на проблемы в личной жизни и неожиданно для себя решила отправиться с ней в бар. Оказалось, Станислав вышел из дома также после долгих уговоров друзей.
«Десять раз передумывала, в итоге психанула и поехала в караоке в спортивных штанах, майке, кроссах и с хвостиком, — вспоминала она. — Душа петь хотела и винишка. И как только я вошла в помещение, через 30 секунд столкнулась с ним лбом. Так все и завертелось, мы переписывались, через пару дней он в полете умудрился доставить мне на съемку цветы с запиской: «Я под гипнозом. Муж». Тут я поплыла».
Позже выяснилось, что влюбленные были знакомы еще два года назад, но так и не вспомнили друг друга при встрече. «В общем, водила нас судьба рядышком, а мы все не знали, что она нас свести пыталась. Скоро год как мы встретились и больше не расставались, любовь случается, верьте», — уверена Анна.
Фото: Instagram